Es ist nicht mehr weit: Am 23. November startet der Weihnachtsmarkt in Witten.

Überblick Weihnachtsmarkt in Witten 2023: Die wichtigsten Infos

Witten. In den Supermärkten liegt Lebkuchen bereit, da ahnt man: Weihnachten ist nicht mehr weit! Hier steht alles Wichtige zum Wittener Weihnachtsmarkt.

In den Supermärkten liegen schon Spritzgebäck und Lebkuchen bereit, da ahnt man: Weihnachten ist nicht mehr weit! Hier steht alles Wichtige zum Wittener Weihnachtsmarkt 2023.

Der Wittener Weihnachtsmarkt ist vom 23. November bis zum 23. Dezember 2023 geplant.

Höhepunkte sind die Eröffnung mit Parade und Christkind sowie der Besuch des Nikolauses (6.12.).

Hauptspielort ist der Rathausplatz, wo seit 2022 auch die Glühweinpyramide steht. Am Berliner Platz ist seitdem weniger los.

Termin

Der Wittener Weihnachtsmarkt ist vom Donnerstag, 23. November, bis zum Samstag, 23. Dezember 2023, geplant, so die Information des Stadtmarketings.

Besonderheiten

Der kleine Wittener Weihnachtsmarkt ist auf Familien ausgerichtet. Traditionell beginnt er mit einem großen Laternenumzug, den das Christkind begleitet. Für Kinder wird auf dem Rathausplatz auch ein Märchendorf aufgebaut. Die dekorierten Hütten zeigen beliebte Märchen, wie Schneewittchen, und geben Einblicke in das Leben des Weihnachtsmannes und seiner fleißigen Elfen. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch.

Die Glühweinpyramide steht mittlerweile auf dem Rathausplatz. Auf dem Berliner Platz wurde es zu eng. Foto: Barbara Zabka

Adventskalender

Das Stadtmarketing sucht bereits jetzt Bilder für den Adventskalender. Ab dem 1. Dezember werden auf dem Rathausplatz täglich die Türchen geöffnet. Dahinter verstecken sich 24 selbstgemalte Bilder von Kindern Wittener Kindergärten und Schulen.

Die Kinder können ihre Bilder bis zum 18. November im Tourist & Ticket Service am Rathausplatz (Marktstraße 7, 58452 Witten) abgeben oder per E-Mail an marketing@stadtmarketing-witten.de schicken.

Hinter einem Karussell auf dem Wittener Weihnachtsmarkt verbirgt sich der Adventskalender des Stadtmarketings. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Und hier noch einige Eindrücke von der Weihnachtsmarkt-Eröffnung 2022 - mit einer unserer Fotostrecken:

Eröffnung Weihnachtsmarkt Eröffnung Weihnachtsmarkt Bilder vom Laternenumzug durch die Bahnhofstraße bis zum "Sternleuchten" mit Christkind Anna am Rathaus Foto: Walter Fischer

