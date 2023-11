Weihnachts-Parken: Wittener können Auto kostenlos abstellen

Für einen bestimmten Zeitraum müssen die Wittener in der Innenstadt kein Parkticket ziehen.

Witten. Bald können Wittener ihre Autos wieder kostenlos in der City parken. Die Stadt hat nun das Startdatum für das Weihnachts-Parken bekannt gegeben.

Pünktlich zu den ersten Fahrten der Karussells und zum Duft der gebrannten Mandeln auf dem Wittener Weihnachtsmarkt startet auch 2023 wieder das jährliche Weihnachts-Parken in der Innenstadt. Ab Donnerstag, 23. November, können Autofahrer ihr Fahrzeug ab 16 Uhr wieder kostenlos abstellen.

Weihnachts-Parken in Witten endet an Silvester

Das gilt allerdings nur von montags bis freitags, an den Samstagen darf den ganzen Tag über ohne Ticket geparkt werden. Ausgenommen sind von der Regelung die Parkplätze am Saalbau. Die Stadt weist darauf hin, dass Autofahrer die Höchstparkdauer beachten und deshalb eine Parkscheibe einlegen sollen. Die Aktion geht bis zum 31. Dezember.

Das Weihnachts-Parken gehört mittlerweile schon zur Tradition in Witten. Die Stadt will somit unter anderem den Handel im vorweihnachtlichen Geschäft unterstützen. Zuletzt gab es hier und da aber auch Kritik von den Anwohnern. Der Vorwurf: Der „Park-Such-Verkehr“ würde in dieser Zeit deutlich zunehmen.

