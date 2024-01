Wegen Neueröffnung: Stadtgalerie Witten bleibt länger offen

Nach zwölf Jahren ändert die Stadtgalerie in Witten ihre Öffnungszeiten.

Witten Die Rolltreppen in der Stadtgalerie Witten laufen jetzt eine Stunde länger: Bis 20 Uhr kann man aber nur in einem einzigen Geschäft einkaufen.

Die Rolltreppen in der Stadtgalerie in Witten laufen jetzt abends eine Stunde länger: Ab sofort öffnet die Shoppingmall von 10 bis 20 Uhr. Allerdings kann man dann nur in einem einzigen Geschäft einkaufen - nämlich Action.

Schon bei seiner Eröffnung am 23. Dezember 2023 im Untergeschoss der Stadtgalerie hatte der niederländische Non-Food-Discounter klargemacht: In all seinen über 500 deutschen Filialen gelten einheitliche Öffnungszeiten, bis 20 Uhr. Das schien nicht ins Konzept der Stadtgalerie zu passen, wo alle anderen Geschäfte bereits um 19 Uhr ihre Glastüren abschließen. Nun ist klar: Die Stadtgalerie ändert nach zwölf Jahren ihre Öffnungszeiten.

Die Filiale von Action hat einen Tag vor Heiligabend in der Stadtgalerie Witten eröffnet - einkaufen kann man dort bis 20 Uhr. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Dies sei auf Wunsch von Action so gekommen, nachdem in den letzten Tagen irrtümlich der Sicherheitsdienst Kunden am Centereingang abgewiesen habe und auf die Schließzeit von 19 Uhr verwiesen habe, erklärt eine Sprecherin des Eigentümers Phoenix development GmbH. Man hoffe, dass auch andere Geschäfte ihre Öffnungszeiten verlängern werden. Neben Action ist auch das Parkhaus bis 20 Uhr geöffnet, außerdem können Kunden und Kundinnen noch den Gastrobereich im Erdgeschoss nutzen. Erst um 20 Uhr stoppen die Rolltreppen und fahren die Rollläden zur Ladenpassage herunter.

Als die Stadtgalerie 2009 neu eröffnet, wurden die Läden verpflichtet, die Türen bis 20 Uhr offenzuhalten. Nach drei Jahren wurde dieses „Alleinstellungsmerkmal“ in der Wittener City aber aufgegeben. H & M schloss als Erstes eine Stunde früher und alle anderen folgten. Weil sich die letzte Stunde nicht mehr lohne, setzten sich Anfang 2013 die Kernöffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr endgültig in der Stadtgalerie durch. Allgemeiner Tenor: In Witten ist ab 19 Uhr quasi tote Hose. Auch in der restlichen Innenstadt schließen bis auf die Supermärkte alle Geschäfte zwischen 18 und 19 Uhr.

