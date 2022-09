WAZ Witten lädt nach Coronapause wieder zu Medizinforum ein

Kurz vor Beginn der Pandemie, im März 2020, hatte die WAZ in Witten zuletzt zu ihrem Medizinforum eingeladen.

Witten. Nach zweijähriger Coronapause lädt die WAZ in Witten wieder zum Medizinforum ein. Diesmal geht es um ein ganz besonders interessantes Thema.

Nach über zweijähriger Corona-Pause gibt’s nun endlich wieder ein WAZ-Medizinforum in Witten. „Altersmedizin – Besonderheiten in Diagnostik und Behandlung älterer Menschen“, lautet das Thema am Mittwoch, 5. Oktober, im Evangelischen Krankenhaus (EvK).

Vortrag über die Geriatrie und wichtige Tipps für den Alltag

Chefarzt Stefan Ziemke befasst sich mit der Bedeutung der Geriatrie. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stephan Ziemke, Facharzt für Innere Medizin und Chefarzt der Klinik für Geriatrie, geht in seinem Vortrag auf die Bedeutung der Geriatrie ein. Dr. David Minwegen, Facharzt für Neurologie und Oberarzt an der Klinik für Geriatrie, beleuchtet das Thema „Sturz und deren Abklärung aus neurologischer Sicht“.

Nicole Köthemann, stellvertretende Stationsleitung der angeschlossenen Geriatrischen Tagesklinik, befasst sich mit der aktivierenden Pflege in der Geriatrie. Aus dem Therapeutischen Team gibt es schließlich Tipps und Anregungen für das Alltagstraining sowie die Hilfsmittelversorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten. Jürgen Augstein, Leiter der WAZ-Lokalredaktion Witten, moderiert. Anschließend gibt es noch einen kleinen Imbiss.

Beginnt ist um 17.30 Uhr in der Cafeteria im Erdgeschoss. Anmeldungen sind bis einschließlich Mittwoch, 28. September, unter der Telefonnummer 0201/8048058 möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. An dem Abend ist das Tragen einer FFP2-Maske ebenso Pflicht wie die Vorlage eines negativen Corona-Tests.

Der Neurologe und Oberarzt Dr. David Minwegen setzt sich mit dem Thema „Sturz und deren Abklärung aus neurologischer Sicht“ auseinander. Foto: Volker Beushausen

