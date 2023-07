WAZ vergibt fünfmal zwei Karten für Wittener Open-Air-Kino

Filmspaß im Liegestuhl: Die WAZ Witten vergibt in Kooperation mit den Stadtwerken fünfmal zwei Freikarten für einen der letzten drei Filme, die im Open-Air-Kino im Freibad gezeigt werden. Hier war gerade am letzten Sonntag der Streifen „Don´t worry, Darling“ zu sehen.

Witten. Die WAZ ist 75 geworden und wir laden Sie ein, bei Sonderaktionen mitzufeiern. Gewinnen Sie kurzfristig Freikarten fürs Wittener Open-Air-Kino!

Die WAZ feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag – Grund genug, Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einigen Sonderaktionen einzuladen. Kurzfristig vergeben wir fünfmal zwei Freikarten für den Endspurt des Open-Air-Kinos der Stadtwerke an diesem Wochenende im Wittener Freibad. Rufen Sie uns an!

Drei Filme stehen zur Auswahl und Sie können sich aussuchen, welchen Sie sich ansehen wollen. Am Freitag (7. Juli) geht’s um keinen Geringeren als „Elvis“ in der gleichnamigen, preisgekrönten Filmbiografie über den King of Rock ‘n’ Roll. Elvis’ Manager wird von Tom Hanks gespielt. Am Samstag (8. Juli) ist „Black Adam“ zu sehen. Ein Sklave lehnt sich gegen seine Herrscher auf, indem er Superkräfte einsetzt. Zum krönenden Abschluss des diesjährigen Open-Air-Kinos läuft am Sonntag (9. Juli) die Filmkomödie „Bang Boom Bang“, die im Ruhrgebiet Kultstatus hat.

Alle Vorstellungen beginnen um 19 Uhr auf der oberen Wiese zwischen Volleyballfeld und Kinderspielplatz. Einlass ist bis zu einer Stunde vorher.

Und so können Sie zwei Freikarten gewinnen: Rufen Sie an diesem Donnerstag (6. Juli) zwischen 12 und 12.15 Uhr die WAZ in Witten unter 02302/910 30 30 an. Die ersten fünf Anruferinnen oder Anrufer, die durchkommen, machen das Rennen. Die Stadtwerke spendieren zusätzlich noch ein Freigetränk. Viel Glück und viel Spaß!

