Der Kreisverkehr an der Pferdebachstraße/ Bebbelsdorf/ Alfred-Herrhausen-Straße: Wegen eines Wasserrohrbruchs wird ein Teilstück der Strecke gesperrt.

Stadtwerke Wasserrohrbruch legt Kreisverkehr in Witten lahm

Witten. Ein Wasserrohrbruch an der Pferdebachstraße sorgt für Staus im Straßenverkehr. Nun soll ein Teilstück der Straße in Witten gesperrt werden.

Autofahrer aufgepasst: Ein Wasserrohrbruch sorgt seit Donnerstagmittag (12.10.) für Behinderungen im Straßenverkehr. Betroffen ist der Kreisverkehr Pferdebachstraße/ Bebbelsdorf/ Alfred-Herrhausen-Straße. Ein Team der Stadtwerke Witten war unverzüglich vor Ort und hat direkt erste Maßnahmen zur Reparatur eingeleitet.

Der Rohrbruch hat allerdings erhebliche Schäden an der Fahrbahndecke verursacht, so Stadtwerkesprecher Mathias Kukla. Daher muss die Pferdebachstraße in Richtung Stadtmitte vom Kreisverkehr bis zur Liegnitzer Straße für die Dauer der Instandsetzung gesperrt werden. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Arbeiten voraussichtlich Ende kommender Woche abgeschlossen sind.

Eine Umleitung wird noch an diesem Donnerstag eingerichtet. Die Wasserversorgung für die Anwohner kann über andere Leitungen gewährleistet werden, sodass alle Haushalte weiterhin Trinkwasser zur Verfügung haben.

