Wasserpumpen auf Spielplätzen in Witten plätschern wieder

Die beliebte Wasserpumpe am Spielplatz Hohenstein in Witten geht wieder in Betrieb.

Witten. Endlich matschen! Rechtzeitig zum Hitzesommer nimmt die Stadt Witten die Wasserpumpen auf Spielplätzen in Betrieb. Die Brunnen folgen im Juli.

Da platscht und matscht es wieder! Wer mit seinen Kindern auf den Spielplätzen Hohenstein, Hammerteich oder Lutherpark in Witten unterwegs ist, kann bei den sommerlichen Temperaturen ab sofort wieder Wechselklamotten einplanen. Das städtische Betriebsamt nimmt seit Dienstag (15. Juni) nach und nach die Wasserpumpen der Matsch-Spielbereiche wieder in Betrieb. Insgesamt gibt es ca. 20 dieser Pumpen im Stadtgebiet, die – normalerweise nach der Winterpause, jetzt nach der Corona-Pause – wieder angeschlossen werden müssen.

Fontänenbrunnen am Berliner Platz muss erst gewartet werden

Die stätischen Brunnen – und „heiß“ ersehnt natürlich auch der Brunnen auf dem Berliner Platz – werden ab Anfang Juli wieder in Betrieb genommen. Speziell an dem Fontänenbrunnen sind nach längerer Pause zunächst Wartungsarbeiten nötig, weil eine komplexe Schwimmbad-Technik im Boden steckt. Nach und nach plätschern dann auch der Sackträgerbrunnen an der Heilenstraße, die Brunnen in der Geschwister-Scholl-Straße und auf dem Platz an der Schmiede in Herbede sowie die Marktfrau in Annen.

Anbei der kurze Hinweis: Das kühle Nass ist in der Sommerhitze zwar erfrischend, hat aber keine Trinkwasserqualität.

