Veranstaltungen Was ist los in Witten? Neun Event-Tipps für die Sommerferien

Witten. Stehen Sie auch vor der Frage, wie Sie Ihre Kinder in den nächsten Wochen in Witten beschäftigen sollen? Wir haben da ein paar Tipps gesammelt.

Die Sommerferien beginnen, für Schulkinder bedeutet das jede Menge Freizeit. Doch was, wenn der Freibadbesuch langsam langweilig wird, das Wetter mal schlecht – und der nächste Urlaub noch nicht in Sicht ist? Wir haben hier eine Auswahl an Events in Witten – von Sportkursen bis zur Stadiontour, für gutes und auch schlechtes Wetter, zusammengefasst. Doch aufgepasst: Bei manchen Angeboten sind die Plätze begrenzt. Die Angebote beziehen sich auf die ersten beiden Ferienwochen, wir werden die Termine in den kommenden Wochen aktualisieren.

Fußball-Camp mit prominentem Besuch (26.-30. Juni)

Prominenten Besuch verspricht das Fußball-Camp der „Da Capos Projektschmiede“. In der Woche vom 26. bis 30. Juni lernen die Kinder täglich von 9 bis 15 Uhr Tricks und Taktik, ohne dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren. Trainiert werden sie von einem Ex-Profispieler und jetzigen Fußballtrainer, dessen Name der Veranstalter noch geheim hält. Anmeldungen sind über die Webseite der Projektschmiede (www.da-capos.de/ferienangebote/) noch möglich. Der Preis liegt bei 125 Euro. Ein tägliches Mittagessen kann für einmalig 25 Euro dazu gebucht werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit, sich eigene Verpflegung mitzubringen. Getränke gibt es vor Ort genug.

Wer einen Ferienpass besitzt, darf in der Mittagspause unter Aufsicht kostenfrei die Hüpfburg auf dem Gelände nutzen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren.

Täglicher Treffpunkt ist der Info Point auf der Festspielwiese am Kemnader Stausee, Querenburgerstraße 35 in 58455 Witten.

Ferien-Olympiade „Vier gewinnt“ im Freeze (1./2. Juli)

Es ist mittlerweile schon fast ein Klassiker während der Sommerferien. Im Rahmen der Wittener Ferienspiele richtet das „Freeze“ seine beliebte „Vier Gewinnt Olympiade“ aus. Welche Spiele dabei sind, ist auch in diesem Jahr ein Geheimnis. Gespielt wird mit begrenzter Teilnehmerzahl pro „Wettkampf“, gegebenenfalls in wechselnden (Alters-)Gruppen. Die Gewinner können sich über einen Preis freuen. All das in schöner Atmosphäre, mit Musik und Snacks. Infos gibt es vor Ort (Hellweg 42, 58455 Witten). Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung vor Ort oder telefonisch unter 02302-52405 wird gebeten.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.

BVB-Stadiontour (3. Juli)

Hier heißt es schnell sein. Am Montag, 3. Juli bietet die Stadt im Rahmen der Wittener Ferienspiele einen Ausflug zum Stadion von Borussia Dortmund an. Bei der zweistündigen Stadiontour führen Guides durch das Stadion und versorgen Fans dabei mit allerlei Anekdoten und Hintergründen rund um den BVB. Stationen der Tour sind unter anderem die Südtribüne und die Spielerkabine sowie das Stadiongefängnis und die exklusiven Hospitality-Bereiche. Über den engsten Spielertunnel der Bundesliga geht es bis hin zur Trainerbank am Spielfeldrand.

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Hauptbahnhof Witten, Vorplatz, Bergerstr. 35 in 58452 Witten. Noch sind 11 Plätze frei, zur Anmeldung geht es direkt über die Webseite der Ferienspiele. Der Preis liegt bei 10 Euro, teilnehmen können Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.

Zeche Kunterbunt - Ferienprogramm auf der Zeche Nachtigall (4. Juli)

Malen – aber ganz ohne Stifte, Kreide oder Wasserfarben. Darum geht es bei dem zweistündigen Workshop an der Zeche Nachtigall. Die Teilnehmenden gehen in der Natur auf Farbensuche und gestalten im Anschluss mit den gewonnenen Naturfarben ihr ganz persönliches Kunstwerk. Los geht es am Dienstag, 4. Juli um 11 Uhr. Die Teilnahme ist mit dem Ferienpass kostenlos, für alle anderen kostet der Workshop vier Euro (für Erwachsene acht Euro – vier plus Eintritt).

Anmeldungen sind bis Montag, 3. Juli telefonisch unter 02302 93664-10 oder per E-Mail unter zeche-nachtigall@lwl.org möglich.

Detektivspiel am Haus der Jugend (5. Juli)

Für Grundschulkinder geht es am 5. Juli am Haus der Jugend auf Entdeckungstour. Erzählt wird die Geschichte eines Diebes, der vor einigen Tagen bei einem Juwelier eingebrochen ist und sich in der „Tatnacht“ im Haus der Jugend versteckt hielt. Im Auftrag des Detektivs Dennis Zahn machen sich die Kinder auf die Suche nach den verschollenen Diamanten.

Gemeinsam gilt es, verschiedene Rätsel zu lösen und sein Geschick in Bewegungsspielen zu beweisen. In zwei begleiteten Gruppen geht es in der Stadt auf die Suche nach dem Diebesgut. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haus der Jugend. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Wer noch teilnehmen möchte, sollte allerdings schnell sein. Der erste Termin ist bereits ausgebucht, für den 5. Juli sind hingegen noch wenige Plätze frei. Eine Anmeldung ist über die Seite der Wittener Ferienspiele möglich. Zum Link geht es hier.

Klettern am Steinbruch Imberg

Sofern das Wetter mitspielt, können Kinder ab 6 Jahren während der Ferien immer dienstags und donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr unter der Aufsicht von qualifiziertem Kletterpersonal die Anlage am Steinbruch Imberg erkunden. Eine Anmeldung ist genauso wenig nötig, wie Vorerfahrung oder ein Ferienpass. Da die Zahl der Klettergurte aber begrenzt ist, kann es zu Wartezeiten kommen. Die Teilnahme ist dafür aber kostenlos. Zwingend erforderlich ist eine Einverständniserklärung - bei Minderjährigen von den Eltern unterschrieben.

Die Kletterlandschaft im Steinbruch Imberg gehört ebenfalls zum Programm der Ferienspiele. Foto: Manfred Sander/FUNKE Foto Services

Wassersport-Ferienkurse am Kemnader See

Sportlich wird es in den Sommerferien am Kemnader See. Die Wassersportschule hat passend zur schulfreien Zeit verschiedene Workshops im Angebot. Kinder und Jugendliche können sich hier zum Beispiel im Windsurfen oder Stand-Up-Paddling versuchen. Die Kurse gehen jeweils drei Tage lang, der Starttermin ist bei der Buchung frei wählbar. Die Preise unterscheiden sich je nach Alter der Teilnehmenden. Für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren kosten die Kurse 165 Euro, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zahlen 145 Euro. Zur Anmeldung geht es hier: westufer-kemnade.de/buchen-gutscheine.

Sommerleseclub der Stadtbibliothek Witten

Wer liest die meisten Bücher, welche sind zu empfehlen? Und wer gestaltet eigentlich das schönste Logbuch? Diese Fragen werden beim diesjährigen Sommerleseclub beantwortet, an dem sich auch die Stadtbibliothek beteiligt.

Und das funktioniert so: Seit dem 13. Juni können sich Kinder jeden Alters in der Stadtbibliothek ihr Logbuch abholen, beziehungsweise sich für das Online-Logbuch anmelden. Dann werden während der Sommerferien für jedes gelesene Buch, jedes Hörbuch und jede besuchte Veranstaltung der Bibliothek Stempel im Logbuch gesammelt. Am Ende der Ferien gibt es dann eine Abschlussveranstaltung, bei der in verschiedenen Kategorien die besten Logbücher ausgezeichnet werden.

Trampolinpark Jump XL

Wer es aktiver mag, ist im Trampolinpark Jump XL richtig. Geboten werden hier, verteilt auf 1.500 m², neben weitläufigen Trampolin-Landschaften unter anderem auch ein Ninja-Parkour und eine Freefall-Rutsche. Während der Ferien bietet der Park Kindern, die einen Ferienpass haben, immer wieder vergünstigte Preise an. So zahlen Kinder zwischen 6 und 17 Jahren zwischen dem 22. Juni und dem 6. August gegen Vorlage des Ferienpasses zum Beispiel fünf Euro weniger für ein 90-minütiges oder ein zweistündiges Ticket. Da im Online-Buchungssystem keine separaten Tickets für Ferienpass-Inhaber hinterlegt sind, muss die Buchung telefonisch (02302-393030) oder per Mail (witten@jump-xl.com) erfolgen, um den Rabatt nutzen zu können.

Unsere Tipps bieten nur eine kleine Auswahl an Ferien-Aktivitäten, die in Witten angeboten werden. Viele weitere Angebote gibt es auf der Seite der Wittener Ferienspiele. Die Programmliste finden Sie hier: unser.ferienprogramm.de/witten.

