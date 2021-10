Service Was in Witten nach dem Hacker-Angriff geht und was nicht

Witten. Die Stadt Witten hat sich nach dem Hacker-Angriff bemüht, wieder einige der wichtigsten Dinge ans Laufen zu bringen. Was geht und was nicht.

Nach dem Hacker-Angriff ist der größte Teil der Verwaltung weiterhin nicht erreichbar. Sämtliche Ämter im Rathaus und in den Nebenstellen sind betroffen. Für die nächsten Tage gilt: Termine fallen so lange aus, bis die Stadt mitteilt, dass sie wieder stattfinden können. Allerdings sind zumindest wichtige Telefonnummern wieder erreichbar. Hier folgt ein Überblick, was gerade geht und was noch nicht möglich ist.

Feuerwehr/Müllabfuhr

Feuerwehr, Rettungsdienst und auch die Müllabfuhr funktionieren weiterhin. Feuerwehr und Rettungsdienst sind über den Notruf 112 erreichbar, die Müllabfuhr fährt ihre gewohnten Touren. Wer seinen Sperrmüll pünktlich zum Termin rausgestellt hatte, nun aber merkt, dass er nicht abgeholt wurde, kann hier anrufen: 0172 6723617.

Jugendamt

Meldungen, die den Kinderschutz betreffen, können jetzt nicht nur über Feuerwehr und Polizei erfolgen, sondern auch wieder direkt beim städtischen Bezirkssozialdienst: 02302 581-5150, -5160, - 5161, -5170. Das Jugendamt ist für allgemeine Fragen zu den Themen Jugendhilfe, Schule, Kita und OGS erreichbar über die 581-5102. Zur Organisation des Schulbetriebs gibt es Infos unter 581-5131, zur Organisation des Kita-Betriebs unter 581-5141.

Sozialamt

Das Amt für Wohnen und Soziales ist grundsätzlich über die Zentrale erreichbar: 581-5000. In Sachen Seniorenhilfe und Betreuungsstelle hilft die Hotline weiter: 581-5005. Infos zu Themen rund um die Sozialhilfe: 581-5043.

Bestattungen

Damit Termine für Beerdigungen auf den städtischen Friedhöfen ausgemacht werden können, ist die städtische Friedhofsverwaltung für Bestatter wieder erreichbar: 581-3513.

Kulturforum

Das Kulturforum Witten kann viele seiner Angebote aufrechterhalten, Einschränkungen gibt es aber auch hier. Der Online-Ticketverkauf für Veranstaltungen des Saalbaus funktioniert. Auch an der Abendkasse können Besucher Karten kaufen. Möglicherweise wird es aber eine freie Platzwahl geben. Für Fragen zu Veranstaltungen und Tickets wurde eine Notfall-Hotline eingerichtet, sie ist unter 0157 520 527 08 wochentags tagsüber erreichbar. Märkisches Museum, Bibliothek und Stadtarchiv sind normal nutzbar.

Stadtmarketing

Auch das Stadtmarketing ist wieder eingeschränkt erreichbar, aktuell unter folgenden Rufnummern: Tourist- und Ticketservice 02302-19433; Veranstaltungen und Märkte 0172-278 276 2; Geschäftsstelle 0174 – 173 49 74. Per Email ist das Stadtmarketing zeitweilig nur unter stadtmarketing-witten@gmx.de zu erreichen.

Mails und Anrufe seit Samstag verloren Sobald neue Rufnummern erreichbar sind, wird die Stadt Witten darüber informieren – über die Homepage www.witten.de sowie über die städtischen Accounts bei Facebook und Twitter. Aktuell geht die Stadt davon aus, dass alle Mails und Anrufe, die seit Samstagabend (16.10.) an die Stadtverwaltung geschickt wurden, verloren sind. Bürger sollten sich daher – wenn die Systeme wieder funktionieren – erneut melden.

Das Tourist- und Ticketservice-Center am Rathausplatz hat ganz normal montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Kunden können dort die gewohnten Informationen rund um Witten bekommen, Tourenprogramm buchen, Souvenirs kaufen, einzig Veranstaltungstickets gibt es zurzeit vor Ort nur von Reservix. Da jedoch das Online-Portal des Stadtmarketings nicht vom Hackerangriff betroffen ist, steht unter www.stadtmarketing-witten.de der volle Leistungsumfang zur Verfügung. Auch Tickets von Eventim können dort gebucht werden.

VHS

Die VHS Witten – Wetter – Herdecke ist vorübergehend per E-Mail an vhs-wwh@web.de erreichbar. Für Fragen zu Anmeldungen und Kursen gibt es die Mobilnummer 0162 2855902 sowie die Mailadresse anmeldung-vhs-wwh@web.de. Bei Fragen rund um die Themen Deutsch als Fremdsprache, Berufssprachkurse sowie Integrationskurse ist die Mobilnummer 0162 2855903 die Richtige.

