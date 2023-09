Was bewegt Eltern in Witten? Wir möchten es wissen!

Was beschäftigt junge Familien in Witten? Das möchte die Wittener WAZ-Redaktion gern bei einer Familienkonferenz erfahren.

Welche Sorgen haben Eltern mit kleinen Kindern? Was bewegt sie? Wir wollen es wissen und laden zur ersten WAZ-Familienkonferenz in Witten ins „Café Krümelreich“ in der Stadtgalerie.

Die Familienkonferenz findet am Donnerstag, 19. Oktober, ab 15.30 Uhr statt. Im „Café Krümelreich“ reden wir über die Situation rund um Kita, Schule, Spielplätze und alles, was für Familien sonst noch wichtig ist.

Eine kurze Mail an redaktion.witten@waz.de bis zum 10. Oktober reicht. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zehn kostenlose Online-Jahresabos, um unsere lokalen und überregionalen Artikel zwölf Monate lang kostenlos zu lesen.

Liebe Eltern mit kleinen Kindern in Witten: Wir wollen reden! Sagen Sie uns, was in unserer Stadt schlecht, aber auch was gut läuft, was Sie sich wünschen – und stellen Sie Forderungen! Die WAZ-Redaktion Witten lädt für Donnerstag, 19. Oktober, ab 15.30 Uhr zur ersten Familienkonferenz ein. Das haben wir vor und so können Sie dabei sein:

Wir treffen uns bei Kaffee und Kuchen im absolut krabbelfreundlichen Café Krümelreich in der Stadtgalerie. Sie (Eltern und Kinder) sind herzlich eingeladen! Dort wollen wir zum Beispiel über die schwierige Situation rund um die Kindertagesstätten in Witten sprechen, über Freizeitangebote für junge Familien oder die Suche nach einem familienfreundlichen Arbeitgeber. Gibt es davon genügend? Was fehlt? Wie sieht’s mit den Spielplätzen aus? Sagen Sie uns, was Sie bewegt!

Hintergrund der ersten Familienkonferenz: Wir möchten junge Familien in Witten und ihre Bedürfnisse noch stärker als bisher in den Blickpunkt unserer Berichterstattung nehmen. Wie sind die Lebensbedingungen, was läuft gut, was schlecht in unserer Stadt? Dazu erhoffen wir uns Anregungen, die wir gerne aufgreifen werden.

Wer Töchter oder Söhne im Kleinkind-, Kita- oder Grundschulalter hat, ist herzlich dazu aufgerufen, sich zu bewerben – völlig unabhängig vom Familienmodell. Ausdrücklich wollen wir auch Patchwork- und Regenbogen-Familien oder Alleinerziehende ermuntern, ihren Hut in den Ring zu werfen.

So kann man sich bewerben

Schicken Sie Ihre „Bewerbung“ bitte per Mail an redaktion.witten@waz.de. Neben Namen und Adresse schreiben Sie uns bitte kurz, warum Sie an der Familienkonferenz teilnehmen möchten. Sie können gerne auch Themen vorschlagen. Teilen Sie uns bitte unbedingt eine Telefon-/Handynummer mit, unter der Sie tagsüber gut zu erreichen sind.

Einsendeschluss ist Dienstag, 10. Oktober. Wir werden danach die Bewerbungen schnell sichten und die ausgewählten Teilnehmer kurzfristig telefonisch benachrichtigen. Unter allen, die bei der Familienkonferenz mitgemacht haben, verlosen wir zudem als Dankeschön zehn Online-Jahresabos. Damit können Sie zwölf Monate lang online nicht nur unsere lokalen, sondern auch überregionale Artikel umsonst lesen. Außerdem befinden sich zehn dreimonatige Abos unserer Kinderzeitung „CHECKY!“ im Lostopf. Mitmachen lohnt sich also in jeder Hinsicht!

