Warum sich manche Stücke im Saalbau doppeln

Im Saalbau-Programm scheinen sich einige Veranstaltungen thematisch zu doppeln. Zweimal gibt es russisches Ballett (Märchenball am 19.1. und Schwanensee am 25.1.) und zweimal russischen Eiszirkus („Moscow Circus on ice“ am 15.1. und „Russian Circus on ice“ am 28.2.).

Wie kommt das? Der Saalbau zwar auch ein eigenes Programm (etwa mit dem Westfäl. Landestheater), teilweise wird das Haus von Agenturen gebucht – so auch gestern mit der Agenda Production aus Berlin. „Wir erhalten dann die Miete, haben aber keinerlei Einfluss auf das Programm“, so Markus Barisch von der Veranstaltungsorganisation. Er weise die Veranstalter darauf hin, wenn sich thematisch ähnliche Stücke häufen. Oft buchen die Unternehmen trotzdem die Termine.

Das Russische Nationalballett besteht aus zwei Gruppen, die zeitgleich durch Europa touren. 200 Städte seien im Programm, zurzeit mit Auftritten in Deutschland, Dänemark und Norwegen, so Agenda Production.