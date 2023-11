Warum sich der Polizeipräsident bei einer Wittenerin bedankt

Witten. Die Polizei hat eine Wittenerin geehrt, die sich von Trickbetrügern nicht hereinlegen ließ – und dafür sorgte, dass die Handschellen klickten.

Endlich konnte die Polizei mal wieder falsche Kollegen festnehmen, die es als Trickbetrüger gerade auf ältere Menschen abgesehen haben. Eine Wittenerin hatte den echten Ermittlern dabei entscheidend geholfen.

„So besonders finde ich eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe. Für mich war das selbstverständlich“, sagte die 67-Jährige bescheiden. Doch was sie getan hat, trauen sich nur die wenigsten – wenn sie das böse Spiel der Betrüger denn überhaupt gleich durchschauen. Was passiert war?

Die alte Masche: „Übergeben Sie alle Wertgegenstände der Polizei“

Am 28. September klingelte bei der Wittenerin mittags das Telefon. Es meldete sich ein vermeintlicher Polizist (der natürlich keiner war) und die Frau natürlich vor bösen Räubern warnen wollte. Er tischte folgende Lügengeschichte auf:

In der Nähe ihrer Wohnung sei es zu einem Überfall gekommen, doch man habe die Täter festnehmen können – und bei ihnen eine Liste mit Namen gefunden, unter anderem dem der Wittenerin. Und dann kam die übliche Aufforderung: Zu ihrer eigenen Sicherheit möge die 67-Jährige Bargeld und Wertgegenstände an die Polizei übergeben. Sie solle alles in einen Beutel stecken und diesen in der Mülltonne ablegen.

„Ich habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagt die Frau, die nicht auf die üble Masche der Trickdiebe hereinfiel. Eigentlich hätte sie ja nur auf so einen Anruf gewartet – und sich vorgenommen, dann nicht aufzulegen, „sondern gespielt darauf einzugehen“. Gesagt, getan.

Polizeipräsident bedankt sich persönlich bei Frau aus Witten

Während die clevere Frau den Trickbetrüger am Telefon in ein Gespräch verwickelte, gab sie ihrem Mann ein Zeichen, die „echte“ Polizei zu informieren. Die erfolgreiche Teamarbeit führte schließlich dazu, dass der Tatverdächtige in der Mülltonne der Familie zwar keine Wertgegenstände fand, stattdessen aber in Handschellen abgeführt wurde. Er sitzt jetzt in U-Haft.

Dafür bedankte sich der Bochumer Polizeipräsident jetzt persönlich bei der Wittenerin. „Ich bin beeindruckt von Ihrer beherzten Art und Weise sowie von der Cleverness, die Sie an den Tag gelegt haben“, sagte Jörg Lukat. Die 67-Jährige würde übrigens immer wieder so handeln. „Wir dürfen nicht wegschauen, sondern müssen als Gesellschaft Verantwortung übernehmen“, sagt sie.

