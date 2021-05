Warum Papiercontainer in Witten manchmal überquellen

Dieser Anblick soll so nicht mehr vorkommen: Ein überquellender Papiercontainer an der Galenstraße/Breite Straße in Witten. Dieses Bild stammt von 2019.

Witten. Offenbar nutzen viele Händler die Papiercontainer, um ihren Gewerbemüll zu entsorgen. Nun gibt es für sie eine kostenlose Papierpresse in Witten.

Kaum wurde der Papiercontainer geleert, ist er schon wieder voll. Wie kann das sein? Offensichtlich nutzen Gewerbetreibende in Witten die für Privatleute aufgestellten Papiercontainer im Stadtgebiet, um sie mit ihren großen Mengen an Altpapier zu füllen – was verboten ist. Dies haben die Stadt Witten und die AHE festgestellt. Seit Kurzem kontrollieren sie die Wittener Containerstandorte zweimal in der Woche intensiv.

Grundsätzlich galt bisher, dass die Gewerbetreibenden ihr Altpapier nur in der Umladestation in Wetter gegen eine geringe Gebühr entsorgen konnten. Dies wird offenbar kaum angenommen. Deshalb hat die AHE an einer alternativen Lösung gearbeitet.

Papierpresse in Witten ist kostenlos

Seit dem 30.4.2021 ist an der Umladeanlage im Wittener Bebbelsdorf eine weitere Papierpresse für Gewerbetreibende aufgestellt. Wittener Unternehmen können dort kostenlos ihr Altpapier entsorgen.

Stadt und AHE sind davon überzeugt, dass dies einer Überfüllung der Depotpapiercontainer vorbeugen wird und dadurch weniger Altpapier neben die Container gelegt beziehungsweise gelagert wird. „Damit wollen wir gemeinsam einen Beitrag auf dem Weg zu einer sauberen Stadt Witten leisten“, so Wittens Bürgermeister Lars König und AHE Geschäftsführer Johannes Einig.

