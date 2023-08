In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Warum meldet sich niemand für den kleinen Kalle?

Witten. Niemand hat Interesse an Kalle. Wie traurig – denn der kleine Kerl hätte nun wirklich ein bisschen Liebe verdient. Er wartet in Witten!

Das kann doch nicht sein: Keiner meldet sich für Kalle. Das muss sich ändern.

Wer hat Platz für den kleinen Kalle. Er wartet in Witten. Foto: Arche Noah

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Deswegen stellt die Arche Noah heute den gerade erst anderthalb Jahre alten Mischlingsrüden noch einmal vor. Der kleine Kerl stammt aus einem Animal-Hording-Haus in Dortmund. Dort wohnte er zusammen mit 40 weiteren Hunden unter üblen Bedingungen auf engstem Raum. In Witten ist er dann aufgepäppelt worden.

Lesen Sie auch:

Kalle ist ein sehr lebhafter Hund, der gut zu sportlichen Leuten passt, die ihn auspowern können. Mit den meisten Artgenossen ist er verträglich, zu kleine Kinder sollten allerdings nicht im neuen Zuhause sein.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 390377.

++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten