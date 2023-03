Probealarm Warntag: In Witten heulen am 9. März wieder die Sirenen

Witten. Am 9. März steht wieder der landesweite Warntag an. Auch in Witten werden dann wieder Sirenen zu hören sein. Das bedeuten die einzelnen Töne.

Am kommenden Donnerstag, 9. März, um 11 Uhr heulen in Witten wieder die Sirenen in der Stadt. Aber keine Sorge: Es handelt sich dabei nur um einen Probealarm. Der Warntag wird in ganz Nordrhein-Westfalen durchgeführt.

„Zum einen geht es darum, Technik und Abläufe zu testen. Zum anderen wollen wir bei den Bürgerinnen und Bürgern das Bewusstsein für die Sirenensignale erhöhen“, erklärt Rolf-Erich Rehm, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz des EN-Kreises.

Auch Cityscreens in Witten werden getestet

Der Probealarm am 9. März ist wie immer dreiteilig. Ertönen sollen die Sirenen dabei um 11 Uhr, um 11.05 Uhr und um 11.10 Uhr. Teil eins und drei bestehen aus einem einminütigen Dauerton, Teil zwei aus einem Heulton, der eine Minute an- und abschwillt. Der Dauerton bedeutet Entwarnung, der Heulton hingegen warnt.

Neben den Signalen wird auch wieder das System „Cell Broadcast“ getestet. Dabei erhalten Handynutzer- und -nutzerinnen eine Nachricht verbunden mit einem lauten Ton. Der Text liefert Angaben dazu, wie man sich verhalten soll und wo man weitere Informationen erhält. Zudem soll auch wieder auf den sieben „Cityscreens“ in der Innenstadt auf den Alarm aufmerksam gemacht werden.

