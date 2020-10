Warnstreik im Nahverkehr trifft diesmal nur VER in Witten

Witten. Schon wieder stehen Busse still. Diesmal ist nur die Verkehrsgesellschaft EN zum Warnstreik aufgerufen. Welche Busse sind in Witten betroffen?

Warnstreik, zum Dritten. Erneut lässt Verdi im öffentlichen Nahverkehr die Muskel spielen. Da am Mittwoch (14.10.) nur die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) aufgerufen ist, dürften die meisten Busse in Witten fahren. Denn Hauptanbieter ist hier die Bogestra, deren Linien und Straßenbahnen an den ersten beiden Streiktagen komplett stillstanden.

Doch auch die wenigen Linien, mit denen die VER überhaupt in Witten vertreten ist, werden nicht gestrichen. Wie schon an den vorausgegangenen beiden Streiktagen halten hier offenbar wieder Private im Auftrag der Verkehrsgesellschaft den Betrieb aufrecht.

Die drei Buslinien der VER in Witten fallen nicht aus

Ein „vollständiges Angebot“ wird für den 371er Richtung Uni/Dortmund-Oespel und den 373er nach Annen (Wendeschleife Am Hang/Stockumer Bruch) angekündigt. Auch der SB 38 pendelt wieder zwischen Hattingen und Ennepetal über Witten, allerdings nach einem eingeschränkten Fahrplan. Das heißt, es können auch einzelne Fahrten ausfallen.