Wanderparkplatz in Witten versinkt im Matsch

Der Parkplatz Muttental an der Rauenfahlstraße in Witten ist durchzogen von Schlaglöchern. Die SPD hat sich nun beschwert.

Witten. Rumpelpiste oder Seenlandschaft? Einer der beliebtesten Wanderparkplätze in Witten ist in einem schlechten Zustand. Die SPD möchte das ändern.

In Corona-Zeiten haben viele Wittener die Lust aufs Wandern neu entdeckt. Nur: Der Start in die Natur ist rund ums Muttental eher unschön. Den schlimmsten „Achsenbrecher“ hat die SPD ausfindig gemacht – der Wanderparkplatz an der Rauendahlstraße, der in den sieben Kurven abzweigt.

Im Lehmboden der Zufahrt befinden sich an etlichen Stellen tiefe Löcher, die jeden Stoßdämpfer vor echte Herausforderungen stellen. Auf dem Platz selbst warten dann teichgroße Pfützen. Der Parkplatz hat für Muttentalbesucher an Bedeutung gewonnen, seit die Gaststätte „Haus Rauendahl“ geschlossen hat. Darum sollte er ausgebessert und besser gestaltet werden, finden die Genossen – etwa mit Mitteln für die Internationale Gartenschau (IGA) 2027.