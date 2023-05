Wanderer stürzt 50 Meter in die Tiefe - Radfahrer Ersthelfer

Witten. Ein Wanderer stürzt am Hohenstein rund 50 Meter tief in ein Bachbett. Auch nach der Frau des Verunglückten müssen die Rettungskräfte suchen.

Ein Wanderer ist in Witten in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war im Wald am Hohenstein am Donnerstagabend gegen 19 Uhr vom Weg abgekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er rutschte etwa 50 Meter tief in ein Bachbett. Ein Fahrradfahrer fand ihn und wählte den Notruf. Mit Hilfe der GPS-Koordinaten des Mountainbikers konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Wanderer finden und bergen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sicherheitshalber hatten die Einsatzkräfte auch einen Rettungshubschrauber alarmiert, der aber nicht benötigt wurde.

Die Frau des Verunglückten hatte sich nach Angaben der Feuerwehr zwischenzeitlich auch auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen. Wie ihr Ehemann hatte sie kein Handy bei sich. Die Frau wurde schließlich erschöpft, aber wohlauf von den Einsatzkräften gefunden. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet. (red/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten