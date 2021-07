Wahl-Wittenerin feiert ihren 101. Geburtstag

Witten. Ein seltener Ehrentag: Christel Erftemeier ist 101 Jahre alt geworden. Was die Wahl-Wittenerin Menschen rät, die alt werden wollen.

Ihren 101. Geburtstag hat Christel Erftemeier am Montag (26.7.) in der Bommeraner Senioren-Wohnanlage Rigeikenhof gefeiert. Die rüstige Seniorin wurde 1920 in Bochum geboren, wo sie auch ihr Leben verbrachte. Seit vier Jahren ist ihr neues Zuhause in Witten. Dort fühlt sie sich sehr wohl und geborgen.

In Witten leben 22 Männer und Frauen, die 100 Jahre oder älter sind

1948 hat Christel Erftemeier ihren Mann Horst geheiratet. Das Paar bekam zwei Kinder. 1950 kam Tochter Barbara zur Welt, danach Sohn Armin. Christel Erftemeier war mit Herzblut Hausfrau und Mutter. Lange Jahre war sie außerdem Sachbearbeiterin bei der Bochumer Polizei. Ihre Hobbys: Handarbeiten und Urlaubsreisen mit der ganzen Familie nach Tirol.

Ihren Geheimtipp für ein hohes Alter verrät sie augenzwinkernd: „Ein starker Wille, viel Bewegung und eine Schwäche fürs Naschen.“ Gefeiert wird im Familienkreis im Zweibrücker Hof in Herdecke. Zum Ehrentag gratulierten neben den Kindern, drei Enkel und fünf Urenkel. In Witten leben 22 Männer und Frauen, die 100 Jahre oder älter sind.

