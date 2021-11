Radfreunde in Witten können ihre Drahtesel jetzt auf Herz und Nieren testen lassen.

Radfahren Wabe in Witten macht Fahrräder für das Frühjahr fit

Witten. Wer sein Fahrrad für das kommende Jahr in bestem Zustand haben will, kann es in Witten jetzt zu Inspektion bringen. Wo und wann das möglich ist.

Die Fahrradsaison neigt sich dem Ende entgegen, doch die nächste kommt schneller als man denkt. Damit die Drahtesel auch im nächsten Jahr in bester Verfassung sind, bietet die Wabe in Witten jetzt eine „Winterfit-Aktion“ an.

Inspektion im Radcafé und der Radstation Witten

Von Montag (8.11) bis Freitag (19.11.) können die Fahrräder zum Radcafé in der Augustastraße oder zur Radstation am Hauptbahnhof zur Inspektion gebracht werden. Dabei wird das Rad gereinigt, gefettet und geölt sowie das Licht und die Bremsen gecheckt. Auch E-Bike-Fahrer können vorbeikommen und zum Beispiel ihren Akku testen lassen.

Die große Inspektion kostet in der Radstation Witten 25 Euro, für E-Bikes je nach Modell zwischen 50 und 80 Euro zzgl. Für 20 Euro wird der Akku auf Herz und Niere getestet.

