Volksbühne Witten spielt die größten Hits von Udo Jürgens

Witten. Die letzte Veranstaltung der Saison 2022/23 widmet die Volksbühne Witten Udo Jürgens. Der Vorverkauf für das Konzert im Saalbau läuft bereits.

Die Volksbühne Witten erinnert am Mittwoch, 26. April, an den unvergessenen Udo Jürgens. Der Sänger gehörte zu den ganz Großen der deutschsprachigen Musikszene. Eine über sechs Jahrzehnte dauernde Karriere, über 1000 komponierte Lieder und mehr als 105 Millionen verkaufte Tonträger machten ihn zu einem Ausnahmekünstler.

Mit „Merci Chérie“ siegte er 1966 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, dem Vorläufer des heutigen Eurovision Song Contest (ESC). Der Auftritt verhalf ihm auch zum internationalen Durchbruch. Es folgte eine beispiellose Musikkarriere über viele Jahrzehnte. Am 21. Dezember 2014 starb Udo Jürgens – wenige Monate nach seinem achtzigsten Geburtstag, unerwartet während einer Tourneepause.

Volksbühne Witten interpretiert Hits von Udo Jürgens neu

Der Sänger und Pianist Christian Mädler und die Musical-Darstellerin Gudrun Schade interpretieren ab 20 Uhr beliebte Songs und Evergreens des vielseitigen Musikers auf ihre eigene Art. Herausgekommen ist eine laut Volksbühne mitreißende und berührende Hommage mit Anekdoten und Geschichten aus dem bewegten Leben des großen Entertainers. Begleitet werden die Künstler auf der Saalbau-Bühne von einer fünfköpfigen Live-Band.

Tickets gibt es in der Geschäftsstelle der Volksbühne in Witten (Augustastr. 1, Telefon: 02302 23516), beim Stadtmarketing (Marktstr. 7) und in allen CTS-Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen gibt es unter www.volksbuehne-witten.de.

