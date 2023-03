Volksbühne Witten erzählt Geschichte zweier Weltstars

Heleen Joor (links) und Susanne Rader schlüpfen in die Rollen der beiden Weltstars.

Witten. In dem Theaterstück „Spatz und Engel“ geht es um die Freundschaft zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich. Der Vorverkauf läuft bereits.

Ein Drama, das sich der Freundschaft zweier Weltstars widmet, zeigt die Theatergemeinde Volksbühne am Sonntag, 26. März, (17 Uhr) im Saalbau. „Spatz und Engel“ heißt das Theaterstück, das auf einer wahren Geschichte beruht.

Es geht um die Freundschaft zwischen Edith Piaf, dem „Spatz von Paris“, und Marlene Dietrich, dem „blauen Engel“. Das Stück verknüpft die Geschichte dieser beiden Ikonen mit ihren unvergessenen Chansons wie „La vie en rose“ oder „Non, je ne regrette rien“.

Rund um die weltbekannten Songs entspinnt sich die Geschichte, die ihren Ausgangspunkt im Amerika der 1940er-Jahre hat. Hier versucht sich Edith, nach dem Krieg ein neues Publikum zu erschließen, und ist mit anfänglichem Misserfolg konfrontiert. Da tritt Marlene in ihr Leben. Sie erleben gemeinsame Jahre voller Höhen und Tiefen.

An diesen Vorverkaufstellen in Witten gibt es Tickets

Auf der Bühne stehen Susanne Rader in der Rolle der Marlene Dietrich und Heleen Joor als Edith Piaf. Daniel Große Boymann und Thomas Kahry haben das Schauspiel mit Livemusik geschrieben, produziert wurde es vom Tournee-Theater Thespiskarren. Uraufführung war 2013 im Burgtheater Wien.

Tickets können in der Geschäftsstelle der Volksbühne in Witten (Augustastr. 1), telefonisch unter 02302 23516, beim Stadtmarketing Witten (Marktstr. 7) und in allen CTS-Vorverkaufsstellen erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter volksbuehne-witten.de.

