Konzert Vier Bands treten beim neuen „Metal for Mercy“ in Witten auf

Witten. Ordentlich was auf die Ohren gibt’s beim nächsten „Metal for Mercy“ im Treff an der Werkstadt. Vier Bands sind dabei, eine kommt aus Witten.

Es ist wieder Zeit für ein „Metal For Mercy – On Stage“ in Witten. Vier Bands treten am Samstag, 25. Februar, im Treff an der Mannesmannstraße auf. Mit dabei sind „Firnrif“, „Helltrail“, „The Butcher´s Knife“ sowie „DBE“. Letztere kommen aus Witten. Bei allen gibt’s ordentlich was auf die Ohren.

Den Anfang macht die Band „Firnrif“ aus Bochum. Ihre Einflüsse kommen aus dem Black-, Thrash-, Folk-, und Paganmetal. Mit einer wilden Mischung unterschiedlicher Genres heizen sie dem Publikum ein. Ende 2022 wurden die ersten Songs mit Themen zu sagenumwobenen Gestalten wie Kobolden und Drachen auf dem offiziellen Youtube-Kanal veröffentlicht.

Weiter geht es mit den Heavy-Rockern „Helltrail“ aus Neuss. Die Musiker bezeichnen ihre Musik als „US Style Metal“. Die Songs grooven irgendwo zwischen Disturbed, Machine Head, Megadeth und Motörhead. Wer diese Mischung mag, wird bei der Band auf seine Kosten kommen.

Wittener spielen melodischen Hardrock

Die dritte Band an dem Abend ist „The Butcher´s Knife“ aus Ennepetal. Ihre Musik ist vorwiegend schnörkellos oder anders gesagt: grob durch den Fleischwolf gedrehter Metal zwischen klassischen und modernen Einflüssen. Die Truppe tobt sich jedenfalls über alle Genregrenzen hinweg aus. Im September 2017 veröffentlichte die Band ihre ersten Ergüsse auf der selbst betitelten Scheibe „The Butcher’s Knife“ im Eigenverlag.

Seit 2009 spielen die vier langjährigen Freunde von DBE aus Witten eine Mischung aus melodischem Hardrock und Heavy Metal. Aus einem anfangs kleinen musizierenden Stadtpark-Quartett entstand schnell ein wohlklingender Sound. Manche sagen: „Wie ein guter Whiskey on the Rocks an einem heißen Nachmittag“.

Der Eintritt zum Metal-Konzert am 25. Februar kostet zehn Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 18.30 Uhr und los geht es um 19 Uhr im Treff an der Mannesmannstraße 6.

