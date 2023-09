Vielen war es zu warm beim Afrikafest im Wittener Lutherpark

Witten. Gleich zwei Veranstaltungen liefen parallel in der Wittener City. Das bunte Afrikafest im Lutherpark feierte dabei eine etwas zu heiße Premiere.

Zeitgleich zum Theaterparcours lud der Verein „Bafid-Batswana und Friends in Diaspora“ zum Afrika-Festival in den Lutherpark. Hier gab es Musik, Tanz und afrikanische Spezialitäten zu entdecken. Jedoch war das Angebot am frühen Nachmittag nur spärlich besucht – sicherlich lag das auch am heißen Wetter. Abends lief es etwas besser.

Auf dem Festival wurden traditionelle Speisen angeboten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Verein Bafid setzt sich für Aufklärung in der Beziehung Afrika-Europa ein. Er ist auch bei der Flüchtlingshilfe tätig und hilft Immigraten bei ihren Integrationsbemühungen. Das Festival sei deshalb auch eine Plattform für Austausch, Begegnung und das gemeinschaftliche Feiern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten