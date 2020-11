Viele Restaurants in Witten wollen Weihnachten nicht öffnen

Noch ist nicht klar, ob die Lokale zwischen Weihnachten und Silvester öffnen dürfen. Erst kurz vor den Feiertagen wollen Bund und Länder die Lage neu bewerten. Doch selbst wenn es erlaubt würde, dürften viele Restaurant-Türen in Witten wohl geschlossen bleiben. Nicht planbar, zu teuer, zu ungewiss – so klagen die Wirte.

„Nein, wir würden dann nicht aufmachen“, sagt etwa Carmen Alvarez vom „Picasso“. Das würde sich einfach nicht mehr lohnen. „Das Weihnachtsgeschäft ist dann ohnehin vorbei, die Feiern fallen ja alle aus.“ Dabei hätte sie die Gäste auf der großen Außenterrasse auch im November problemlos bewirten können, betont sie resigniert. „Das Wetter war ja sehr schön, das ist schon sehr ärgerlich.“

Wittener Wirt schimpft: „Das ist eine Frechheit der Regierung“

Auch André Vorderbäumen vom „André’s 1726“ in Herbede würde nicht öffnen. Dabei hatte er noch vor einem Monat sehr darauf gehofft, im Dezember wieder Gäste bewirten zu können. Aber so, wie sich die Infektionszahlen entwickelt hätten, sei ihm bald klar gewesen, dass daraus nichts wird. Und nur zu den Feiertagen aufzumachen, sei für die Wirte nicht rentabel. „Die Politik ruht sich mit dem Vorschlag auf unserer Haut aus – d as ist eine echte Frechheit der Regierung “, schimpft der Koch, der stattdessen lieber weiter auf das Außer-Haus-Geschäft setzen und besondere Weihnachtsmenüs anbieten will.

Gänsebraten gibt es bei André Vordenbäumen auch im Lockdown – aber nur zum Mitnehmen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

So wollen es auch Doris und Andreas Veit vom Haus Fründt halten. „Alles andere ist ja überhaupt nicht planbar“, sagt die Chefin. Auch andere Maßnahmen seien nicht wirklich durchdacht. So werde etwa das Partyservice-Geschäft aus den Novemberhilfen herausgerechnet. „Mit der Begründung, wir könnten doch außer Haus verkaufen. Aber jetzt bucht ja keiner ein Essen für 80 Personen bei uns.“ Von der Hilfe bleibe dann in ihrem Fall nicht mehr viel übrig. „Und bis jetzt ist sowieso noch nichts geflossen.“

Wittener Wirtin fühlt sich vom Staat im Stich gelassen

Doris Veit findet, dass die Gastronomie in der Krise ungerecht behandelt und bestraft werde. „Wir haben alle Maßnahmen erfüllt, haben Geld investiert und dürfen trotzdem nicht öffnen.“ Sie fühlt sich vom Staat im Stich gelassen.

Auch Heinz Bruns, Sprecher der Gastronomen und Inhaber von Haus Kemnade, würde sein Restaurant zu den Feiertagen nicht öffnen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Das sieht Heinz Bruns ganz anders. „Ich vertraue der Politik“, sagt der Vorsitzende des örtlichen Gaststättenverbandes, weiterhin ganz klar . Die Hilfen für November und Dezember seien ausreichend. „Mehr kann der Staat nicht leisten.“ Der Chef vom Haus Kemnade betont, er stehe voll und ganz hinter jeder Entscheidung der Regierung. Allerdings: Öffnen würde er sein Restaurant zu den Feiertagen auch nicht. Und diesen Rat würde er auch allen Kollegen geben.

„Warum sollten wir aufmachen?“, fragt Bruns. Das Jahr sei finanziell für die Wirte ohnehin gelaufen. „Das können wir auch an Weihnachten nicht mehr retten.“ Außerdem würde es schwierig, zu den Feiertagen Ware zu bekommen. Ob genügend Gäste kommen würden, sei auch fraglich. „Und ehrlich gesagt: In dieser Situation ist es ja besser, zu Hause zu bleiben.“

Hilfen fließen auch im Dezember Das wurde jetzt bei der Konferenz von Bund und Ländern beschlossen: Die Novemberhilfen für vom Teil-Lockdown betroffene Firmen und Einrichtungen werden auch im Dezember fortgeführt. Das gilt nicht nur für Gastronomie-Betriebe. Der Bund plant Finanzhilfen für betroffene Unternehmen im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro.

Bruns, der auch im Präsidium des Hotel- und Gaststättenverbandes Westfalen sitzt, fürchtet, dass viele Gastronomen die Corona-Krise nicht überstehen werden. „Viele stecken jetzt schon privates Geld in ihre Läden, die Reserven werden knapper.“ Er selbst habe 2020 zwei Drittel seines Jahresumsatzes verloren. „Wenn ich mit einer Nullnummer da rauskomme, bin ich schon zufrieden.“ Er fürchtet, vor dem Frühjahr werde das Geschäft nicht wieder richtig anlaufen, doch diese Durststrecke könne für viele Kollegen zu lang sein. Bruns meint, dann könnte so manche Pleite drohen: „Aufgeräumt wird im Sommer 2021.“

