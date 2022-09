Viele Corona-Fälle an Grundschule Witten-Rüdinghausen

Witten. Zwölf positive Tests wurden an der Grundschule in Witten-Rüdinghausen gezählt. An anderen Schulen gibt es deutlich weniger Fälle.

Corona macht keine Pause: Aus den Schulen im Witten wurden dem Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 25 positive Tests gemeldet. Die meisten Fälle gibt es an der Grundschule Rüdinghausen in Witten (12). Es folgen die Grundschule Pferdebach (2), Förderschule Kämpen (1), Rudolf-Steiner-Schule (1), Borbachschule (1), Albert-Martmöller (2), Hardenstein-Gesamtschule (3) und das Berufskolleg (3).

In den Kindertagesstätten im Kreisgebiet gibt es aktuell 19 Infektionsfälle in elf Einrichtungen. Fünf Kitas sind von einem Ausbruchsgeschehen betroffen, in sechs weiteren gibt es Einzelfälle. Die meisten Fälle in Witten verzeichnet die Elterninitiative Kita Wirbelwind (3).

