Verwahrlost: Nun braucht Barny ganz viele Streicheleinheiten

Witten. Wieder sucht die Arche Noah Witten ein neues Zuhause für einen verwahrlosten Hund, den das Amt sichergestellt hatte.

Heute sucht die Arche Noah ein schönes, neues Zuhause für den kleinen Barny.

Barny wartet bei der Arche Noah auf eine neue Familie. Foto: Arche Noah

Barny ist ein dreijähriger Puchi, also ein Pudel-Chihuahua-Mischling. Der kleine Kerl lebte bisher mit rund 40 anderen Hunden in einem verwahrlosten Haus in Dortmund. Dort waren die Tiere vom Amt sichergestellt worden. Einige von ihnen kamen zur Arche Noah und wurden dort behandelt und versorgt, auch Barny gehörte dazu. Nun können die Hunde vermittelt werden, die vorherige Halterin bekommt sie nicht zurück.

Der lustige Puchi ist genau der richtige Begleiter für alle, die gerne kuscheln. Denn Barny ist sehr lieb und menschenbezogen, für Streicheleinheiten gibt das kleine strubbelige Kerlchen alles.

Acht Hunde aus dem „Animal-Hording-Haus" in Dortmund sind in der Arche Noah in Witten unterkommen und hoffen nun auf eine zweite Chance. Auch Barny gehört dazu. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 39 03 77.

