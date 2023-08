Die Polizei in Witten bittet um Zeugenhinweise.

Blaulicht Vermummte Männer überfallen Esso-Tankstelle in Witten

Witten. Die Polizei sucht nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Witten nach Zeugen. Die noch unbekannten Täter konnten mit Beute fliehen.

Zwei Männer haben in der Nacht zu Freitag, 4. August, die Esso-Tankstelle an der Dortmunder Straße in Witten überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr sollen sie einen 57-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht haben und Bargeld sowie Zigaretten gestohlen haben. Anschließend konnten sie laut Polizei mit ihrer Beute in unbekannte Richtung fliehen. Die Täter sollen 1,70 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 30 Jahren alt sein.

Bei der Tat trugen beide jeweils eine schwarze Kapuzenjacke sowie schwarze Hosen und Stoffhandschuhe. Ihre Gesichter hatten sie mit Schals vermummt. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, möge sich bei der Polizei unter 0234 909-4105 oder 0234 909-4441 melden.

