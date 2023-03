Vermittlung: Niemand vermisst die süße Katze Lisa aus Witten

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Witten. Die Katze Lisa wurde in Witten gefunden, doch niemand scheint sie zu vermissen. Jetzt sucht die dreijährige Samtpfote ein neues Zuhause.

Heute sucht die Arche Noah ein schönes Zuhause mit viel Freigang für die Katze Lisa. Die dreijährige schildpattfarbene Katzendame kam schon vor einigen Monaten als Fundtier zu dem Tierschutz-Verein aus Witten. Sie wurde aber weder vermisst und auch von niemandem mehr abgeholt.

Das ist Katze Lisa, die dringend ein neues Zuhause sucht. Foto: Arche Noah

Lisa ist eine eigenwillige Katze und weiß, was sie will, so die Betreuer. Sie lässt sich gerne streicheln, zeigt dann aber auch energisch wenn sie genug hat. Leider gefällt es der Katzendame nicht gut im Katzenraum der Fundstation, sie wird immer unruhiger. „Für Lisa muss nun endlich mal ein Zuhause her, wo sie auch nach Eingewöhnung viel Freigang genießen kann“, schreiben die Betreuer.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 39 03 77.

