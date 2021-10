Vermisste 14-Jährige aus Witten ist wieder aufgetaucht

Witten/Essen. 14-Jährige aus Witten war seit Samstag verschwunden. Jetzt hat die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung beendet. Das Mädchen ist wieder da.

Eine vermisste 14-Jährige aus Witten ist wieder da. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtete, sei das Mädchen "wohlbehalten" am Essener Hauptbahnhof angetroffen worden. Die 14-Jährige war am Samstag als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei hatte im Rahmen einer Öffentlichskeitsfahndung auch die Bevölkerung um Hinweise gegeben. Diese wurde nun zurückgenommen.

Im Polizeibezirk Bochum, Witten, Herne verschwinden jedes Jahr um die 1700 Menschen. Die meisten Fälle gehen zum Glück glimpflich aus, weil die meisten Vermissten nach kurzer Zeit wieder wohlbehalten auftauchen. Auch im Falle von Celine N. hat die Polizei derzeit keinen Anlass zu glauben, dass etwas Schlimmeres passiert sei.

Es gibt allerdings Personen, die dauerhaft vermisst werden. Darunter sind auch viele Jugendliche, wie ein Polizeibeamter Ende 2020 gegenüber der WAZ Witten erklärte. Zu den spektakulärsten Vermisstenfällen der jüngeren Zeit gehört Anita S aus Wattenscheid. Die 35-Jährige ist seit dem 7. Dezember 2019 verschwunden.

Ihr Freund (33) aus Herbede war in Verdacht geraten, sie getötet zu haben. Er hatte elf Tage in U-Haft gesessen, wurde dann aber wieder mangels dringender Beweise entlassen. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Frau tot ist und halten den Mann nach wie vor für tatverdächtig. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden, trotz großer Suchaktionen in der Ruhr und im Kemnader See.

