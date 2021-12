Vermisst: Wer hat die 15-jährige Jamila aus Witten gesehen?

Witten. Die Polizei sucht eine vermisste 15-Jährige, die in einer Jugendeinrichtung in Witten lebt. Zuletzt wurde Jamila in Hagen gesehen.

Seit Donnerstag (23.12.) wird die 15-jährige Jamila F. vermisst. Das Mädchen, das in einer Jugendeinrichtung in Witten wohnt, wurde laut Polizei zuletzt am 23. Dezember an der Kapellenstraße in Hagen gesehen. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Jamila weiterhin in Hagen oder auch in Duisburg aufhalten könnte.

15-Jährige aus Witten ist ganz in Schwarz gekleidet

Wer hat die 15-jährige Jamila F. aus Witten gesehen? Foto: Polizei

Die 15-Jährige hat braune Haare und blaue Augen. Zuletzt trug sie einen schwarzen Minirock, eine schwarze Strumpfhose, eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Mütze und hatte eine rote Tasche bei sich. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise: 0234/909-4120 (außerhalb der Bürozeiten: -4441). Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten