Fabrikruine im Wittener Muttental stand auf der Stadtgrenze

Witten. Witten endete einst an einem Bahnübergang, kurz hinter der Zeche Nachtigall. Dahinter lagen die Eisengießerei Ritz – und die Stadt Herbede.

Kurz nach der Zeche Nachtigall war schon Schluss mit Witten. An der Nachtigallstraße verließ man Bommern, um in die damals noch eigenständige Stadt Herbede zu wechseln. Auf unserem Rätselbild war das Ortsausgangsschild zu sehen – und im Hintergrund die Eisengießerei Heinrich Ritz. Heute kennen Wanderer vielleicht deren Reste, verfallene Fabrikhallen und einen hellblauen, kastenförmigen Turm.

Der Schriftzug „Witten“ ist auf unserem historischen Schwarz-Weiß-Bild dunkelgrau durchgestrichen. Im „echten“, farbigen Leben war es ein rotes Kreuz. Da Davide Bentivoglio das Foto Anfang der 1970er Jahre machte, also vor der neuen Gemeindeordnung, war hinter dem Schild nicht mehr Witten, sondern Herbede.

Uns erreichten mehrere Stimmen von Lesern, die diese Stadtgrenze noch kannten. Mit der Mauer, die das Firmengelände von der Nachtigallstraße abgrenzte, „verbinde ich eine etwas kuriose Erinnerung“, schreibt Christina Wildvang. „Auf einem Schulausflug wanderten wir an der Mauer entlang, als ein zischendes Geräusch ertönte. Dann regnete es irgendetwas, das sich in den Haaren als kleine Klümpchen festsetzte. Jedenfalls versuchte ich anschließend immer, entweder auf der anderen Straßenseite zu gehen oder die Mauer so schnell wie möglich hinter mir zu lassen. Angenehmer sind mir die vielen Radtouren in Erinnerung, die über den Bahnübergang und die Straße weiterführten, durch den Wald zur Ruine Hardenstein, über Vormholz und Herbede zum Kemnader See.“

Bis zu zehn Tonnen schwere Gussstücke hergestellt

Die Eisengießerei Ritz, fotografiert in den 70er Jahren aus dem Fenster des Maschinenhauses von Zeche Nachtigall. Im Hintergrund sieht man das Wassergewinnungsgelände von Gelsenwasser, dahinter den Kleff. Foto: Davide Bentivoglio

Heinrich Ritz gründete die Firma Ende der 1920er Jahre, ausgerechnet in den Jahren der damaligen tiefen Depression. Erster Firmensitz war auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Franziska an der Ruhrstraße. Sein Wagnis erwies sich schnell als ein Schritt in die richtige Richtung. Der anfänglich bescheidene Betrieb wuchs schnell zu einem bedeutenden Unternehmen.

Schon wenige Jahre später, 1934, wurde der Standort zu klein. Man verlegte die Gießerei ins Muttental, auf die Fläche neben Zeche Nachtigall. Dort konnte sich die Gießerei entfalten. Kunden waren in erster Linie Bergbau, eisenschaffende und eisenverarbeitende Industrie. Die Kapazität der Gießerei war für die Zeit recht beachtlich. Sie stellte Gussstücke bis zu zehn Tonnen Gewicht her.

Mit dem Ende des Bergbaus wurden die Auftragsbücher dünner

Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg verursachten erhebliche Schäden. Doch dank der tatkräftigen Hilfe der eigenen Belegschaft konnte die Gießerei nach dem Krieg als einer der ersten Betriebe in Witten die Produktion wieder aufnehmen.

Dies schreibt der damalige Lehrer Wilhelm Wüstenfeld in dem Buch „Wer in Witten wandern will“, das er 1955 herausgab. Der Betrieb florierte bis zum ausgehenden Jahrhundert. Dann aber wurden mit dem Ende des Bergbaus auch die Auftragsbücher dünner. Der letzte Besitzer, die Firma Dünnhaupt, verkaufte die Gießerei 1990 an die Dossmann GmbH, die aber die Produktion einstellte und den Betrieb stilllegte.

An diese Zeiten kann sich noch Birgit Conze erinnern. „Mein Mann hat fast 25 Jahre bei der Eisengießerei gearbeitet und ich habe dort meine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht“, schreibt sie. Und weiter: „Wir haben unser Haus seit 30 Jahren neben der Eisengießerei Ritz im schönen Muttental. Leider verfallen die Gebäude.“

Vorn die einstige Eisengießerei Ritz, hinten das Industriemuseum Zeche Nachtigall. Die grüne Halle rechts im Bild diente lange der Arge Muttenthalbahn als Lagerhalle. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Kinder liefen zur Schule in Vormholz

Leser Siegfried Niedereichholz hat sich intensiv mit unserem Rätselbild befasst. Er schreibt: „Die Kinder, welche in den Häusern hinter den Gebäuden wohnten, mussten, wie auch die Kinder aus den Häusern hinter dem Steigerhaus und aus der Straße Auf der Marta, nach Vormholz zur Volksschule am Hardensteiner Weg laufen. Und zwar bei Wind und Wetter, bei Schnee und Regen, vorbei an der Ruine Hardenstein.“

Daher sei das alte Ortsschild „Witten“ als kreisfreie Stadt vor dem Bahnübergang der Bahnstrecke von Hagen nach Essen zu sehen, die heute vom Museumszug befahren werde. Siegfried Niedereichholz schätzt, dass das Bild vor 1973 entstanden sein muss. Denn man sieht darauf Arbeiter bei der Instandsetzung eines Hofkrans.

Im Februar 1987 brannte ein Gebäude der Gießerei vollständig ab. 1995 wurde aktenkundig bekannt, dass auf dem Gelände Gefahrenstoffe gelagert waren. Der industriell verseuchte Boden wurde schließlich auf Kosten des EN-Kreises für etwa 60 000 Euro entsorgt. Bis heute liegt das Areal in einem Dornröschenschlaf, wuchert zu und verfällt. Sein Besitzer, eine Recklinghäuser Immobilienfirma, hat offenbarl kein Interesse an einer Reaktivierung.