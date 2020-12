Verein für Mitmenschen eröffnet Second-Hand-Laden in Witten

Witten. Vom Toaster bis zur Sofa-Ecke – im neuen Second-Hand-Laden in Witten gibt es fast alles. Gebraucht muss aber nicht immer billig heißen.

Ein Schachcomputer, ein Sessel oder doch lieber ein Fleischwolf – vielfältig ist das Sortiment im neuen Second-Hand-Laden in der Annenstraße 22a auf jeden Fall. „Schnick-Schnack“ hat fast alles außer Kleidung. Und von wegen: „Schnick-Schnack“ meint hier mehr als nutzlosen Kleinkram.

Die Idee, Gebrauchtes im leeren Ladenlokal der ehemaligen Fahrschule Schmalz anzubieten, kam dem gemeinnützigen Verein „Mit-Menschen“, als das eigene Möbellager zu voll wurde. „Mit-Menschen“ finanziert sich unter anderem über Wohnungsauflösungen.

„Dabei werden viele Möbel an uns gespendet, die wir an Bedürftige verteilen. Doch dieses Jahr ist unser Lager aus allen Nähten geplatzt“, sagt Mitstreiterin Martina Stadtmann. So entschieden die Vereinsmitglieder im Sommer, einen Laden zu eröffnen, der die Waren aus zweiter Hand anbietet. Das sind nicht nur Möbel.

Bei „Schnick-Schnack“ in Witten gibt es Schaukelpferde und Mikrowellen

Verkäuferin Anja Dombrowski im Schaufenster des neu eröffneten Wittener Second-Hand-Ladens „Schnick-Schnack“: Er bietet eine bunte Vielfalt – von der Mikrowelle bis zum elektronischen Schachcomputer. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Yvonne und Jacqueline Berg stöbern sich am Eröffnungstag durch das mittelgroße Ladenlokal. Die 29-jährige Yvonne sucht vor allem Deko. „Ich habe einen Weihnachtstick und liebe alles, was blinkt“, sagt die Wittenerin. Unter ihrem Arm klemmt bereits eine Schaukelpferd-Leuchtfigur. Die habe sie schon zwei Tage vor der Eröffnung im Schaufenster entdeckt und sofort gedacht: „Das ist meins!“.

Für ihr Badezimmer hat Yvonne einen blau angemalten Anker aus Holz ins Auge gefasst. Beides zusammen kostet keine zehn Euro. Ihre Schwester Jacqueline entscheidet sich für eine Mikrowelle. Denn sie bezieht demnächst ihre erste eigene Wohnung. „Ich finde, der Laden bietet eine gute Möglichkeit, wenn man seinen ersten Haushalt einrichtet“, sagt die 20-Jährige.

Die Standuhr muss noch repariert werden

Wer nach Elektroartikeln sucht, kann bei „Schnick-Schnack“ ebenfalls fündig werden. Vom gebrauchten Geschirrspüler, Trockner, Grill und Kühlschrank bis hin zum Toaster, DVD-Spieler, alten Fotokameras und Schallplattenspieler ist alles dabei. Laut Verkäuferin Anja Dombrowski gibt es das alles „für n’ Appel und n’ Ei“.

Wobei die antike Sofagarnitur nicht unter 450 Euro zu haben ist. Einzelne alte Stühle sind auch schon für 25 Euro das Stück zu haben. Ein echtes Schmuckstück springt schon beim Betreten des Ladenlokals ins Auge: ein wandhoher Schrank aus massiven Holz mit verglasten Türen für stolze 850 Euro.

In einer anderen Ecke ist eine Sitzgruppe mit Esstisch aufgebaut. Sie ist bereits reserviert und verkauft. Gegenüber steht eine alte Standuhr – die einiges hermachen könnte, wenn sie denn richtig funktionieren würde. „Wir suchen noch jemanden, der sie repariert“, sagt „Mit-Menschen“-Mitarbeiterin Martina Stadtmann. Es gibt auch Tassen aus feinem Porzellan und Gläser in sämtlichen Variationen. Die kleinen Kunden können alte Teddybären oder eine Eisenbahn aus Holz ergattern.

Selbst geschnitzte Sterne aus der Wittener „Mit-Menschen“-Schreinerei

Mit dem ersten Tag ist Verkäuferin Anja Dombrowski zufrieden. Jeder, der am Eröffnungstag etwas bei „Schnick-Schnack“ gekauft hat, erhält einen aus Holz geschnitzten Stern. In der Mitte befindet sich ein Teelicht. „Als Dankeschön und für ein bisschen Licht in den dunklen Zeiten“, sagt die 51-Jährige.

Geschnitzt wurden die Sterne in der Schreinerei des Vereins „Mit-Menschen“. Denn neben Spenden, Projekten und Wohnungsauflösungen finanziert sich der Verein durch eine Schreinerei und einen Malerbetrieb. Wer Interesse hat, Möbel zu spenden, kann sich direkt im Laden an der Annenstraße 22a melden. „Schnick-Schnack“ ist immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet.