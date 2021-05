Auch die Werkstadt bemüht sich, Ferienangebote für Kinder in Witten anzubieten - trotz Corona-Beschränkungen.

Kinder Veranstaltungskalender listet Ferienangebote in Witten auf

Witten. Das Ferienspaß-Programm in Witten wächst. Angebote für Kinder werden ab Juni in einem Online-Kalender veröffentlicht.

Alle Notbremsen und Einschränkungen ändern nichts daran, dass das Jugendamt weiter an einem Ferien-Angebot für Kinder und Jugendliche arbeitet. In den Sommerferien vom 5. Juli bis zum 17. August soll es wie im Vorjahr zwar nicht die traditionellen Ferienspiele, aber einen Wittener „Ferienspaß 2.0“ mit Schwerpunkt im Kreativbereich geben. Tagesfahrten und regionale Ausflüge entfallen, das sie das größte Ausfall-Risiko in Coronazeiten haben. Anfang Juni wird bekannt gegeben, wann der Online-Kalender freigeschaltet wird. Einen Ferienpass braucht man für die Angebote nicht.

Veranstalter, die Ferienzeit-Angebote für Kinder und Jugendliche planen, können sich weiterhin melden und das Ferienprogramm als Veranstaltungskalender nutzen. Kontakt per Mail an ferienspiele@stadt-witten.de oder 02302/581-5353.

