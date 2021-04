Universität Witten stellt Master-Studiengänge online vor

Witten. Seit Beginn der Pandemie wird an der Uni Witten/Herdecke digital gelehrt und gelernt. Am 30. April lädt die Hochschule zum Online-Infotag ein.

Die Universität Witten/Herdecke lädt am 30. April zu ihrem digitalen Infotag ein. Interessierte können sich dann online über die Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft sowie Gesundheit informieren.

Am 30. April erfahren Studieninteressierte von 14 bis 18 Uhr in digitalen Vorträgen und individuellen Gesprächen mit Studierenden sowie Professorinnen und Professoren alles Wissenswerte zum Masterstudium und erhalten praktische Tipp. Es werden Fragen beantwortet wie: Welche Schwerpunkte haben die Studiengänge? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Welche Bedeutung hat das fächerübergreifende Studium fundamentale in Witten?

Universität informiert auch über ihre Netzwerke und das Leben in Witten

Informiert wird auch über die Praxisnetzwerke der Universität, Berufsperspektiven sowie das Studieren und Leben in Witten. Auch einen virtuellen Campus-Rundgang durch die bestehenden Gebäude, eine Vorstellung des Campus-Neubaus sowie Informationen zum Studienstandort Witten bietet die Hochschule am Infotag an. Wer teilnehmen möchte, sollte sich jetzt schon anmelden: www.uni-wh.de/masterinfo.