Universität Witten lädt zum digitalen Kennenlernen ein

An der Uni Witten/Herdecke wird seit dem Sommersemester 2020 digital gelehrt und gelernt.

Witten. Seit dem Sommersemester 2020 wird an der Uni Witten digital gelehrt und gelernt. Am 8. Mai stellt sich die Hochschule Interessierten digital vor.

Am kommenden Samstag (8. Mai) stellt die Universität Witten/Herdecke ihre Studienangebote digital vor. Die Bachelor- und Examens-Studiengänge der Fakultäten für Wirtschaft und Gesellschaft, Gesundheit sowie das Orientierungsstudium kann, wer möchte, bei einer Online-Stippvisite kennenlernen.

Universität Witten bietet digitale Probeseminare und Diskussionsrunden an

Ist der Studiengang der richtige, liegt mir das Lehrkonzept? Wie steht es um die Finanzierung an einer Privatuniversität? Solche und ähnliche Fragen können Interessierte am 8. Mai zwischen 9 und 15 Uhr im Gespräch mit Dozierenden, Studierenden und Uni-Mitarbeitern klären. Ein umfängliches, interaktives Programm bietet die Möglichkeit, die Universität und ihre Studiengänge aus den Bereichen Management, Politik, Philosophie, Gesellschaft, Psychologie sowie Medizin- und Zahnmedizin in ihrer ganzen Bandbreite kennenzulernen.

Angeboten wird eine bunte Mischung aus Probeseminaren, Diskussionsrunden und Informationsveranstaltungen. Auch die Studieninhalte, Lehrkonzepte, der Bewerbungsprozess, Karrierechancen, Auslandsaufenthalte und Finanzierungsmöglichkeiten werden vorgestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei und virtuell möglich. Anmelden kann man sich über: www.uni-wh.de/campustag

