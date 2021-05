Universität Witten/Herdecke Universität Witten bietet „Schnupperseminare“ an

Witten. Die Universität Witten/Herdecke erlebt aufgrund der Pandemie das dritte digitale Semester. Wie sich die Hochschule Interessierten vorstellt.

Die Uni Witten lädt Studieninteressierte vom 25. bis zum 28. Mai zu „Schnupperseminaren“ ein. Wer möchte, kann vier Tage lang online testen, was die Bachelor- und Master-Studiengänge der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft sowie Ethik und Organisation zu bieten haben.

Anmeldung ist bis einschließlich 19. Mai möglich

Interessierte können online an Hochschulseminaren aus den Bereichen Management, Philosophie, Politik und Ökonomik sowie Ethik und Organisation teilnehmen. So kann man sich einen Einblick in verschiedene Themengebiete verschaffen und Lehrende und Wittener Studierende kennenlernen.

Wer an den „Schnupperseminaren“ teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch (19.5.) über folgende Webseite anmelden: www.uni-wh.de/schnuppertag

