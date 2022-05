Uni Witten: Studiengang Psychologie zählt zu den besten

Das Department für Psychologie und Psychotherapie der Fakultät für Gesundheit an der Uni Witten/Herdecke wurde 2013 gegründet.

Witten. Gute Noten für die Uni Witten/Herdecke: Bei einem Hochschul-Ranking schloss jetzt der Bachelor-Studiengang Psychologie gut ab.

Wenn es um das Psychologie-Studium in der Region Rhein-Ruhr geht, gehört nach dem Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der „ZEIT“ die Uni Witten/Herdecke zu den besten Adressen. Bereits seit der erstmaligen Teilnahme am CHE-Ranking 2016 landet die Universität auf den vordersten Plätzen. Für ihre neueste Erhebung hat das Centrum für Hochschulentwicklung das Angebot von über 300 Hochschulen verglichen.

Beim Thema „Betreuung durch Lehrende“ zählt die Uni Witten zu den drei besten Hochschulen

Das Ergebnis: Der Bachelor-Studiengang Psychologie an der Uni Witten/Herdecke zählt in acht der zwölf Hauptkategorien zur Spitzengruppe. Egal, ob es um das Lehrangebot und die Unterstützung im Studium geht, die allgemeine Studiensituation oder das Thema Prüfungen – fast überall vergeben die an der Wittener Universität Psychologie Studierenden Spitzennoten.

In den Kategorien „Betreuung durch Lehrende“ und „Angebote zur Berufsorientierung“ gehört die Universität sogar zu den besten drei Universitäten deutschlandweit.

