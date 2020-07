Uni Witten startet Studie zur Alltagsbelastung durch Corona

Witten. Die Uni Witten sucht Teilnehmer an einer Online-Studie. Erforscht werden soll die psychische Belastung der Bevölkerung durch die Corona-Pandemie.

In Deutschland sind die psychologischen Auswirkungen von Corona auf den Alltag der Menschen bislang wenig systematisch untersucht worden. Daher haben das Psychologische Institut der Universität Mainz und die Fakultät für Gesundheit der Uni Witten/Herdecke die Online-Befragung „Stress und Belastungen während der Covid-19-Pandemie“ ins Leben gerufen.

Die Studie fragt ab, was die Bevölkerung über das Coronavirus denkt und welche gesundheitlichen Begleiterscheinungen mit der Pandemie verbunden sind – wie etwa Stress oder Schlafprobleme. Zu diesem Thema lagen nach Angaben der Uni bislang keine Daten vor. Daher hoffen die Wissenschaftler, viele Teilnehmer für die Studie gewinnen zu können.

„Nur so können wir uns ein Bild davon machen, welche Probleme die Menschen in Deutschland durch die Pandemie haben und wie Psychologen und Gesundheitswissenschaftler die politischen Entscheidungsträger beraten können im Hinblick auf ein Management zukünftiger Pandemien, das die Bedürfnisse und Probleme der Menschen optimal berücksichtigt“, so Prof. Dr. Martina Piefke von der Uni Witten.

Uni Witten: Teilnehmer der Studie müssen mindestens 16 Jahre alt sein

Die Umfrage richtet sich an alle Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Bearbeitungsdauer beträgt zirka 20 Minuten. Eine Teilnahme ist bis zum 15. September möglich. Bei Interesse kann zudem an einer zweiten zehnminütigen Befragung acht Wochen später teilgenommen werden. Diese zweite Befragung hat das Ziel, die Wahrnehmung und Auswirkungen der Pandemie über die Zeit hinweg zu untersuchen. Als Aufwandsentschädigung werden jeweils Einkaufsgutscheine verlost. Die Studie ist über den Link https://www.soscisurvey.de/COVID19_Stress/ zu erreichen.

