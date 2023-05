Uni Witten/Herdecke zählt zu Deutschlands besten Hochschulen

Witten. Sehr gute Noten hat die Uni Witten/Herdecke jetzt im bundesweit größten Hochschulranking abgesahnt. Nicht nur Betreuung und Angebote sind top.

Top-Betreuung, guter Praxisbezug und große Wahlfreiheit: Die Uni Witten/Herdecke (UW/H) erzielt herausragende Ergebnisse in Deutschlands größtem Hochschulranking. Die Ergebnisse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), das über 400 Standorte in den Vergleich einbezogen hat, wurden jetzt im Studienführer der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlicht.

Studierende haben die Wittener Bachelorstudiengänge Management und PPÖ (Politik, Philosophie und Ökonomik) überdurchschnittlich gut bewertet. Positiv beurteilt wurden beispielsweise die allgemeine Studiensituation, die Betreuung, die Lehr- und Praxisangebote, die Ausstattung und der Einsatz digitaler Lehrelemente.

Uni Witten erzielt fast überall Spitzenwerte

Die UW/H liegt aber in nahezu allen Bewertungskriterien in der Spitzengruppe. Die Studierenden sind mit der Studienorganisation, den Räumlichkeiten oder der individuellen Schwerpunktsetzung äußerst zufrieden. Ausgezeichnete Noten gab es auch für die besondere Unterstützung am Studienanfang, die kleinen Gruppengrößen in Lehrveranstaltungen, die sehr gute Erreichbarkeit der Lehrenden sowie den hohen Praxisbezug der Veranstaltungen. Besonders honoriert wurde außerdem die Förderung bei Auslandsaufenthalten, beim Berufseinstieg und der Karriereplanung. Hier erreichte die UW/H immer mindestens 4,7 von fünf möglichen Sternen.

„Wir freuen uns riesig über die hervorragenden Bewertungen durch unsere Studierenden. Unser didaktisches Konzept trägt weiterhin Früchte“, freut sich Prof. Dr. Dirk Sauerland, Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft. Das gelte auch für das neue „Bachelor of Choice“-Modell im kommenden Semester. Dabei schreiben sich Studierende für einen von fünf Studiengängen ein, entscheiden sich aber erst nach einem gemeinsamen Orientierungsjahr für ihr Themenfeld.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten