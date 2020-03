Aktuelle und ehemalige Wittener Studierende mögen ihre Uni sehr. Das zeigt das aktuelle Hochschulranking der Online-Bewertungsplattform „studycheck.de“. Dort erreichte die Universität Witten/Herdecke (UW/H) einen ausgezeichneten zweiten Platz und gehört somit zu den beliebtesten Universitäten Deutschlands in 2020. Auf dem ersten Platz landete die Kühne Logistics University aus Hamburg, den dritten Platz belegt die Deutsche Sporthochschule Köln.

Wer in Deutschland studieren will, hat die Qual der Wahl. Denn im Bundesgebiet gibt es circa 500 Hochschulen und 16.000 Studiengänge. Das Online-Bewertungsportal „studycheck.de“ verspricht Hilfe: Seit 2013 können Studierende und Absolventen dort ihre Universitäten bewerten, weiterempfehlen und so Studieninteressierten bei der Auswahl von Uni und Studiengang unter die Arme greifen.

Uni Witten/Herdecke hat eine Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent

Besonders hoch im Kurs steht die Universität Witten/Herdecke auf der Online-Bewertungsplattform: Dort erreichte die Uni bei 83 Bewertungen eine Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent und erhielt durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen. Damit holt sie sich beim Hochschulranking den Titel als zweitbeliebteste Universität Deutschlands in 2020.

Grundlage für das Ranking sind alle veröffentlichten Bewertungen aus 2019. Über die Platzierung der Universitäten entscheidet ein so genannter Scorewert, der sich aus der Sternebewertung und Weiterempfehlungsrate zusammensetzt. Dieser liegt bei der Uni Witten/Herdecke in 2020 bei 9.26 (von 10). Die Studierenden haben die Uni in den Kategorien Studieninhalte, Dozenten, Lehrveranstaltungen, Ausstattung, Organisation sowie Bibliothek bewertet und veröffentlichten zudem Erfahrungsberichte.

„Nach dem hervorragenden zweiten Platz im vorherigen Jahr freuen wir uns sehr, dass wir in 2020 erneut zu den beliebtesten Universitäten im Hochschulranking von Studycheck gehören“, betont Präsident Prof. Dr. Martin Butzlaff. „Die Bewertungen und Erfahrungsberichte zeigen, dass junge Menschen gerne in Witten studieren und den persönlichen und fachlichen Entwicklungsraum an der UW/H sehr schätzen.“