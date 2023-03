Uni Witten führt 9-Euro-Ticket für Mitarbeitende wieder ein

Witten. Die Uni Witten will nachhaltiger werden. Deshalb führt sie das 9-Euro-Ticket für Mitarbeitende ein. Auch weitere Angebote werden ausgebaut.

Deutschlandweit wurde es abgeschafft, aber die Universität Witten/Herdecke führt es wieder ein: das 9-Euro-Ticket als Jobticket für Mitarbeitende. Damit will sie die nachhaltige, klimaneutrale Mobilität ihrer Mitarbeitenden fördern.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Das Deutschlandticket ist in aller Munde, am 1. Mai soll es zum Preis von 49 Euro bundesweit an den Start gehen. Die Universität Witten/Herdecke geht noch einen Schritt weiter. „Als wohl erstes mittelständisches Unternehmen in Deutschland“, wie sie schreibt, ermöglicht sie ihren Mitarbeitenden, das Deutschlandticket als Jobticket für 9 Euro zu nutzen.

Dirk Jakobs will die Uni-Mitarbeitenden dabei unterstützen, klimaneutral und kostengünstig mobil zu sein. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

„Wir möchten mit diesem Angebot unsere Mitarbeitenden dabei unterstützen, klimaneutral und kostengünstig mobil zu sein. Unsere Mission ist es, zu einer nachhaltigen und gerechten Transformation unserer Gesellschaft beizutragen“, sagt Dirk Jakobs, Vizepräsident für Organisationsentwicklung an der Uni Witten. Das 9-Euro-Ticket sei ein konsequenter Schritt auf diesem Weg.

Lesen Sie auch:

Uni ist eine der größten Arbeitgeberinnen in Witten

Als eine der größten Arbeitgeberinnen in Witten mache die Universität ihren Mitarbeitenden mit dem 9-Euro-Ticket ein attraktives Angebot und erweitere gleichzeitig ihre Angebote zur Nutzung und Förderung nachhaltiger Mobilität. Diese umfassen unter anderem ein kostenloses Elektro-Carsharing und E-Lastenrad, Jobbike-Leasing, überdachte Fahrradstellplätze auf dem Campus sowie eine mobile Fahrradwerkstatt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Den „Anspruch des nachhaltigen und gerechten Handelns“ verfolge die Uni auch bei der Gewinnung und Wertschätzung ihrer Mitarbeitenden. „Es ist uns wichtig, unseren Beschäftigten über derartige Angebote zu zeigen, dass wir ihre Interessen ernstnehmen“, sagt Universitätskanzler Jan Peter Nonnenkamp. Denn angesichts hoher Inflation und dem damit verbundenen Anstieg der Mobilitäts- und Lebenshaltungskosten stelle das 9-Euro-Ticket auch eine finanzielle Entlastung für alle Beschäftigten dar, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten