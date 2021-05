Uni Witten erhält „Top-Noten“ für Human- und Zahnmedizin

Witten. Human- und Zahnmedizin-Studenten geben der Universität Witten Bestnoten. Was das durchgeführte Ranking zeigt.

Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) hat im bundesweiten sogenannten CHE-Ranking sowohl in der Humanmedizin als auch in der Zahnmedizin erneut Top-Platzierungen erreicht. Die Wertungen basieren auf den Einschätzungen von Studierenden.

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ist eine gemeinnützige GmbH und wurde 1994 von der Bertelsmann-Stiftung gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz gegründet. Das CHE-Ranking wird regelmäßig für die Human- und Zahnmedizin durchgeführt. Verglichen werden deutschlandweit universitäre Fakultäten der Humanmedizin und Zahnmedizin. Laut Ranking gehören die Human- und Zahnmedizin der privaten Universität weiter zu den besten Einrichtungen in Deutschland.

Humanmedizin-Studenten in Witten können früh Praxiserfahrung sammeln

Vor allem in der Zahnmedizin konnte sich die Uni Witten im Vergleich zum Ranking 2018 weiter steigern. Besonders hervorzuheben sind die Zufriedenheit der Studierenden mit der allgemeinen Studiensituation, der Studienorganisation, aber auch der Unterstützung beim Auslandsstudium. Auch in der Humanmedizin liegen die Ergebnisse der Befragung in den meisten Bereichen in der bundesweiten Spitzengruppe. Bei wesentlichen Kriterien wie der allgemeinen Studiensituation, der Studienorganisation, dem Lehrangebot und der Ausstattung der Räumlichkeiten liegt die Humanmedizin in Witten bundesweit vorne.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unsere Studierenden früh auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen die Arbeitsweise von Ärztinnen und Ärzten zu vermitteln. Ab dem ersten Semester sind Klinik- und Praxisblöcke deshalb ein fester Bestandteil des Lehrplans“, so Prof. Stefan Wirth, Dekan der Fakultät für Gesundheit.

