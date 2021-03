Uni Witten: Dynamisches Gehen hebt die Stimmung

Deutsche Forschungsgemeinschaft förderte Studie

Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Studie wurde jetzt in der Fachzeitschrift „Cognitive Therapy and Research“ veröffentlicht. Prof. Johannes Michalak hat an der Universität Witten/Herdecke den Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie II inne.

Dr. Dirk Adolph ist an der Ruhr-Universität Bochum in der Fakultät für Psychologie am Lehrstuhl Klinische Kinder- und Jugendpsychologie tätig. Er ist Leiter des dortigen „Psychophysiologischen und Verhaltensbeobachtungslabors“.