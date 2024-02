Witten. Eine 61-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Witten schwer verletzt worden. Ein BMW-Fahrer traf sie mit dem Seitenspiegel seines Wagens.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Witten ist eine Fußgängerin verletzt worden. Die 61-Jährige stürzte, als ein BMW-Fahrer sie mit dem Rückspiel touchierte. Der Unfallverursacher ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.

Unfallflucht in Witten: Wagen fährt weit rechts

„Nach bisherigen Erkenntnissen war die 61-jährige Fußgängerin aus Witten gegen 18.55 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg an der Vormholzer Straße in Richtung Wittener Straße unterwegs“, teilt die Polizei Bochum mit. Ein dunkler BMW fuhr auf der Vormholzer Straße in die gleiche Richtung. Der Wagen fuhr so weit rechts, dass er die Fußgängergin mit dem Seitenspiegel berührte.

„Hierdurch stürzte die Frau auf Höhe der Hausnummer 36 zu Boden und verletzte sich so schwer, dass sie mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste“, schreibt die Polizei. Der BMW-Fahrer flüchtete. Die Ermittlungen laufen, Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 melden. (ck)

