Unfallflucht: Fußgängerin (54) in Witten verletzt

Witten. Ein SUV-Fahrer hat am Samstagmorgen (23.10.)eine Wittenerin auf der Ardeystraße mit seinem Wagen touchiert. Was danach geschah.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Samstag (23.10.) in Witten. Ein weißer Jeep (SUV) war gegen 8 Uhr morgens auf der Ardeystraße in Richtung Herdecke unterwegs. In Höhe der Ardeystraße Hausnummer 190 - kurz vor der Bushaltestelle (Neuer Weg) - kam der Fahrer mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der SUV eine 54-jährige Fußgängerin. Die Wittenerin kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

SUV fährt in Witten auch vor ein Schild auf einer Verkehrsinsel

Der Autofahrer kümmerte sich nicht um die Frau. In Höhe der Ardeystraße 217 kollidierte der Wagen dann noch mit einem Schild auf einer Verkehrsinsel. Der Fahrer setzte zurück und fuhr in ein Gebüsch. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Herdecke fort. Die Polizei bittet Augenzeugen der Fahrerflucht, sich zu melden (0234/ 909-5210).

