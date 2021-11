Unfall in Witten: Radfahrer überquerte plötzlich die Straße

Schwer verletzt worden ist ein 81-Jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Witten.

Witten. Jetzt gibt es mehr Informationen zu dem Unfall auf der Herbeder Straße in Witten, bei dem ein Radfahrer am Dienstag schwer verletzt worden war.

Jetzt gibt es weitere Informationen zu den Unfall am Dienstagnachmittag (9.11.), bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden war.

Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann aus Witten mit seinem Auto auf der Herbeder Straße in Richtung Seestraße. In Höhe der Hausnummer 148 überquerte nach aktuellem Stand der Ermittlungen plötzlich ein von links kommender Radfahrer (81, aus Witten) die Straße. So meldet es die Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 81-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde und dann auf die Fahrbahn stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Herbeder Straße wurde für etwa eine Stunde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Seestraße und dem Ruhrdeich komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

