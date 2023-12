Die verletzten Personen wurden nach dem Unfall in Witten ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Witten: Pkw gerät in Gegenverkehr

Witten Bei einem Unfall an Heiligabend sind in Witten zwei Menschen verletzt worden. Unter anderem war ein Taxi beteiligt.

Bei einem Verkehrsunfall sind in Witten zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Mann aus Holzwickede an Heiligabend gegen 20 Uhr auf der Herbeder Straße in Richtung Herbede unterwegs.

In einer Rechtskurve verlor der 32-Jährige dann die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Taxi. Sowohl der 53-jährige Taxifahrer als auch der Fahrgast (50) wurden dabei verletzt. Die beiden mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

