Unfall in Witten: Krankentransport kippt um – vier Verletzte

Bei einem Unfall in Witten sind am Donnerstagabend ein Krankentransporter und ein Pkw zusammengestoßen.

Witten. Nach Kollision mit einem Pkw auf einer Wittener Kreuzung ist ein Krankentransporter umgekippt. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.

Bei einem Unfall in Witten sind nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend vier Personen verletzt worden. Ein Krankentransportwagen (KTW) war gegen 20.40 Uhr auf der Kreuzung Ruhrdeich/Ruhrstraße mit einem silbernen Skoda zusammengeprallt. Durch die Kollision kippte der KTW, in dem sich zum Unfallzeitpunkt ein Patient befand, auf die Seite.

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge mussten die Insassen aus dem Fahrzeug befreit werden. Eingeklemmt seien sie aber nicht gewesen. Rettungskräfte brachten die insgesamt vier verletzten Personen in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, wurde aber für den Verletztentransport nicht benötigt. Der Einsatz auf der Kreuzung war gegen 22 Uhr noch nicht beendet. (mein)

