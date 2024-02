Bei einem Unfall in Witten-Rüdinghausen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Verkehr Unfall beim Rückwärtsfahren in Witten: Frau schwer verletzt

Witten Eine Seniorin ist in Witten bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ihr Auto ist mit einem rückwärtsfahrenden Pkw zusammengestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall in Witten ist eine 68-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie war mit einem rückwärtsfahrenden Pkw zusammengestoßen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein Autofahrer (70) aus Wadersloh (Kreis Warendorf) gegen 11.55 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt an der Winsheimstraße in Rüdinghausen auf die Straße und kollidierte mit einer 68-jährigen Wittenerin, die zeitgleich mit ihrem Pkw in Richtung Heisterkamp unterwegs war.

Seniorin erlitt schwere Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 68-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Hergang. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag (12.2.).

